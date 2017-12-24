تايكوندو الوحدة أول المناطق

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Sunday, 24 December 2017 - 00:00 am

توج فريق التايكوندو الأول في نادي الوحدة ببطولة السعودية للأندية أبطال المناطق "أولى"، والتي أقيمت في صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بعد أن حقق المركز الأول برصيد 6 ميداليات "ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات"، في حين جاء الشباب في المركز الثاني، وحل أبها ثالثاً، والترجي رابعاً، وذلك بمشاركة 8 أندية هي: الوحدة، الهلال، الشباب، الاتفاق، الفتح، الترجي، أبها، جدة، والفرع.

نجح لاعبو الوحدة في حسم البطولة على الرغم من المنافسة الشديدة مع فريقي الشباب وأبها، وضمت قائمة الشرف كلاً من: سلطان القيسي ومصطفى رشيد "ذهبيتان"، وسامي هزازي "فضية"، وفؤاد الكعبي وصالح الغامدي ومشعل المعيوف "3 برونزيات". ويضم الجهاز الفني للوحدة المدرب محمود تيجاني والإداري حسن الشيخ.