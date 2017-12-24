مدرب الأخضر: مختار خياري الأول في الهجوم

الكويت - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 17:01 pm

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب المنتخب السعودي في خليجي 23 أن الفريق يعيش حالة نفسية ممتازة، وذلك بعد الفوز على منتخب الكويت في افتتاح البطولة الخليجية يوم الجمعة الماضي، مبينًا أن هذا الأمر ساهم في الإعداد المميز لمباراة الغد أمام الإمارات.



وقال يورسيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مهاجم المنتخب صالح العمري ظهر اليوم الأحد في قاعة المؤتمرات بالمركز الإعلامي للدورة الخليجية: "أطلعنا على مباراة منتخبي عمان والإمارات، وسجلنا عددًا من الملاحظات واستفدنا كثيرًا منها للتحضير لمباراتنا المقبلة، ونتمنى أن نوفق لكسب النقاط الثلاث ونواصل سيرنا نحو صدارة ترتيب مجموعتنا".



وأشاد مدرب المنتخب السعودي بالمهاجم مختار فلاتة، كاشفًا أنه الخيار الأول حالياً له في خط الهجوم، كونه لا يقل عن المهاجم المصاب هزاع الهزاع.



وأضاف: "لا شك أنا حزين لإصابة هزاع، فاللاعب قدم أداءً جيدًا خلال فترة الإعداد وكان يعمل بشكلٍ مميز، لذلك لم أكن محتاجاً لاستدعاء أي لاعب مهما كانت الأسماء".



وامتدح كرونسلاف يورسيتش أداء المنتخب الإماراتي، معتبرًا أنه من المنتخبات القوية ويمتلك مدربا عالميا وشهيرا مستدركاً بالقول، لكن نحن نعمل على تجهيز الفريق أيًا كان الفريق المنافس.