رئيس الريال يعرب عن فخره بزيدان رغم ثلاثية برشلونة

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 17:16 pm

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، عن "فخره" بنجاحات الفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في 2017، بعد التتويج بخمسة ألقاب، وذلك على رغم خسارة النادي الملكي يوم أمس من غريمه التقليدي برشلونة.



وقال بيريز في رسالة تقليدية الى جمهور النادي لمناسبة عيد الميلاد، أن: "2017 كانت سنة لن ينساها المدريديون أبدا، لاسيما بعدما تخللها إحراز لقب الدوري الاسباني للمرة الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا والكأسين السوبر الأوروبية والاسبانية، وكأس العالم للأندية".



وأتت رسالة بيريز الأحد غداة الخسارة الثقيلة للنادي على ملعبه أمام برشلونة 3-0، ما أتاح للنادي الكاتالوني الابتعاد في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن ريال الذي يحتل المركز الرابع، وباتت فرصه للاحتفاظ بلقبه ضعيفة.



وتابع بيريز: "على صعيد الالقاب، كان 2017 الافضل في 115 عاما من تاريخ النادي، بالنسبة الى كل مشجعينا، 2017 كان عاما كبيرا من الفرح".



وأضاف: "نشعر بالفخر بفريقنا وبمدربنا زين الدين زيدان، هما جزء من هذه الاسطورة التي هي ريال مدريد".