آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

الرياض- الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 20:07 pm

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي برئاسة رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة للإعلام والعلاقات العامة.



وجاء التشكيل للاتحاد الذي أعلن اليوم على النحو التالي:

رجاء الله السلمي، جميل الذيابي، بتال القوس، د. تركي العواد، حسين اليامي، فراس الربيعي، بالاضافه لممثلين عن وزارة الثقافة والإعلام و هيئة الإعلام المرئي والمسموع و هيئة الصحفيين السعوديين.



وضم مجلس الاتحاد للإعلام الرياضي عدد من الخبرات الإعلامية المتنوعة، كما قرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد تعيين عادل الزهراني مديراً تنفيذياً للاتحاد، فيما تم إطلاق الشعار الجديد وحساب خاص عبر المنصات الرقمية للاتحاد على أن يتم إطلاق الموقع الالكتروني وإعلان القائمة الاساسيه للاتحاد نهاية الأسبوع الجاري.



بدوره، عبر رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام والعلاقات رئيس إدارة الاتحاد للإعلام الرياضي عن شكره لتركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه بالإعلام الرياضي وحرصه على إيجاد مظله من شأنها العمل على تطوير الإعلام الرياضي ورفع كفاءة العاملين فيه بما يتوافق مع تطلعات الجميع للمرحلة المقبلة، معرباً عن ثقته في أعضاء مجلس الإدارة و قدرتهم على وضع آليات عمل قادرة على تطوير الإعلام الرياضي ليصبح نموذجاً في المرحلة المقبلة، واختتم السلمي تصريحه بالقول أن مجلس الاتحاد سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعه الأول وسيطلق بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة العديد من المبادرات بالإضافة لتشكيل اللجان العاملة.