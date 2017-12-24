آل الشيخ يدعم أندية دوري المحترفين بـ500 ألف ريال

الرياض - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 20:14 pm

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأحد عن دعم جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين بـ500 ألف ريال لكل نادٍ ضمن مبادرة "فريقي".



ودشن آل الشيخ، رئيس الهيئة اليوم الأحد " أيقونات" أندية الدوري السعودي للمحترفين في حفل احتضنه فندق الفيصلية في الرياض، وشهد أيضا إطلاق مبادرة "ادعم ناديك" الموجهة لجماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل دعم أنديتهم، وتعد "ادعم ناديك" أحد البرامج النوعية التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ووجدت ترحيباً كبيراً من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها كونها تمنحها الفرصة لخدمة أنديتها.



وأكد آل الشيخ أن الهيئة تعمل على إبرام اتفاقية ضخمة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط مع شركة عالمية لحقوق النقل التلفزيوني، تحصل الأندية من خلالها على مداخيل هي الأعلى في تاريخها.