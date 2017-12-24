غداً.. آل الشيخ يفتتح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج

الرياض - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 20:34 pm

يفتتح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مساء غدٍ الإثنين بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في مركز ابسك للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.



ويشارك في منافسات هذه البطولة التي تقام لأول مرة بالمملكة العربية السعودية 240 لاعباً يمثلون 70 دولة، حيث ستبدأ المنافسات مساء يوم الثلاثاء القادم وتختتم يوم السبت المقبل، وتأتي هذه البطولة العالمية من ثمار مذكرة التعاون المشترك التي أبرمها مؤخراً معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج السيد كيرسان ايليومجينوف في العاصمة البريطانية لندن.



في حين، يشارك المنتخب السعودي للشطرنج في منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية بقائمة تضم 16 لاعب ولاعبه، هم:



أحمد الغامدي – عماد الحبيب – عبدالرحمن مسرحي – أحمد أبوكنان – أحمد العمري – حمد العنزي – حمود النهير – بكر الجهني – زياد العبدلي – خالد الزامل ونوال الزبيدي – ايمان فلاته – أسماء الهنيدي – زينب الدرازي – أفنان القبيشي، بينما سيشارك في تحكيم البطولة إلى جانب الحكام الدوليين المعتمدين من الاتحاد الدولي للشطرنج 10 حكام سعوديين معتمدين .



وقد أتمت اللجان المنظمة والعاملة الترتيبات الخاصة بهذه البطولة العالمية التى تحظى بإهتمام وبمتابعة كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـ CNN تغطية يومية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.