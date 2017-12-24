الهلال ينهض.. ويقترب من صدارة الأهلي

الرياض - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 21:17 pm

أعاد الدولي ياسر الشهراني فريقه الهلال إلى سكة الانتصارات، بعد الغياب في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي للمحترفين أمام الفتح بالتعادل السلبي، والفيحاء بالخسارة 2-1، وتغلب الأزرق على ضيفه التعاون 1-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، ضمن مباريات "جولة البيعة" الـ15 من الدوري المحلي.



وسجل ياسر الشهراني هدف الهلال الوحيد في المواجهة عند الدقيقة 55 من عمر المباراة.



وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 30 في وصافة الترتيب خلف النادي الأهلي بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 18 في المركز التاسع، وبقي للفريق الهلالي مباراتين مؤجلتين أمام الفيصلي والاتفاق.