بعد الهلال.. الفيحاء يضم الاتحاد إلى قائمة ضحاياه

جدة - الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 21:54 pm

واصل فريق الفيحاء الضيف الجديد في الدوري السعودي للمحترفين انطلاقته القوية في الدوري المحلي، بعد تغلبه في الجولة الماضية أمام الهلال 2-1، واليوم أمام الاتحاد في جولة البيعة 1-0.



وحقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم فوزه الثالث على التوالي على حساب الاتحاد بهدف دون مقابل مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن مباريات "جولة البيعة" الـ 15 من دوري المحترفين السعودي.



وسجل هدف الفيحاء الوحيد الكولومبي دانيلو إسبريلا في الدقيقة 74، ليصعد الفريق إلى المركز الثامن بـ 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز الخامس.