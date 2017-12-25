العماني مقاتل

| Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

تمنى أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن يقدم المنتخب الكويتي الأول أداء يليق باسمه، عندما يواجه المنتخب العماني اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في بطولة كأس الخليج "خليجي 23".

وأضاف على هامش حضوره تدريبات المنتخب أمس أن جميع مباريات المنتخب المقبلة في البطولة مهمة ومصيرية.

وأشار اليوسف إلى أن المنتخب العماني فريق قوي، ودائما ما يلعب بروح قتالية كبيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه على ثقته بلاعبي المنتخب الكويتي، وقدرتهم على إسعاد الجماهير.