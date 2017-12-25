أتمناها بطولة إماراتية

| Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

انتهز الإماراتي عبد العزيز نجم، المذيع في قناة الوسطى التابعة لمؤسسة الشارقة الإعلامية فعاليات دورة "خليجي 23"، للحضور إلى الكويت لإجراء بعض اللقاءات التلفزيونية لصالح القناة، ومتابعة بعض فعاليات الدورة.

وفي تصريح لـ"الرياضية" قال نجم: "إن دورة الخليج لكرة القدم من أهم الأحداث التي تجمع الأحبة الخليجيين، وهذا أحد أسباب حرصي على الحضور والمشاركة فيها. وذكر أنه سيحضر لقاء اليوم بين المنتخبين السعودي والإماراتي". وأضاف: "أتمنى فوز منتخبنا بكل تأكيد والحصول على البطولة الخليجية، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي قوي وكذلك باقي المنتخبات، ولكن الإماراتي مميز أيضا ولا يقل شأناً عنها".