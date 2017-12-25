معنوياتنا مرتفعة.. والصدارة هدفنا

| Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

وصف الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج، الحالة النفسية داخل معسكر الأخضر بالممتازة، بعد التغلب على الكويت بهدفين لهدف في الافتتاح، ما أسهم في الإعداد المتميز لمباراة الإمارات اليوم.

وعدّ يورسيتش، خلال مؤتمر صحفي أمس عن مباراة الإمارات، مختار فلاتة خياره الأول حالياً في الهجوم، ملاحظاً أنه لا يقل في مستواه عن هزاع الهزاع.

وتابع قائلاً "لا شك أنا حزين لإصابة هزاع، اللاعب قدم أداءً جيدًا خلال فترة الإعداد وكان يعمل بشكل مميز، لذلك لم أكن محتاجاً لاستدعاء أي لاعب مهما كانت الأسماء".

وأبدى يورسيتش إعجابه بأداء المنتخب الإماراتي والإيطالي ألبرتو زاكيروني مدربه. لكنه استدرك قائلاً "نعمل على تجهيز الفريق أياً كان المنافس، مؤكداً ثقته البالغة في لاعبيه.

وأوضح "اطّلعنا على مباراة منتخبي عمان والإمارات "عبر الفيديو"، وسجلنا عدداً من الملاحظات واستفدنا كثيراً منها للتحضير لمباراتنا المقبلة، ونتمنى أن نُوفّق في كسب النقاط الثلاث ومواصلة سيرنا نحو صدارة ترتيب مجموعتنا".