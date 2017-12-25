45 مليونا لـ“الأول”.. وعوائد النقل غير مسبوقة

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، دعمه للأندية السعودية بواقع 500 ألف ريال، لكل ناد من الأندية الـ 14 المشاركة في دوري المحترفين، إلى جانب تقديم حصول بطل الدوري على 45 مليون ريال.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس مبادرة "فريقي" في مدينة الرياض، وتهدف المبادرة إلى العمل على زيادة مداخيل الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال تنشيط جسور التواصل بين المشجع وناديه، عبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة، وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية.

وبدأ الحفل بافتتاح آل الشيخ باب الدعم المالي في مبادرة "فريقي"، بتقديم 500 ألف ريال سعودي لكل ناد، مبينًا "أن هذه المبادرة ستضخ مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية في المستقبل، عبر تنافس الجماهير الرياضية وتسابقها لدعم أنديتها".

على الصعيد ذاته، كشف آل الشيخ عن العمل على إبرام اتفاقية ضخمة مع شركة عالمية لحقوق النقل التلفزيوني، هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، تحصل من خلالها الأندية على مداخيل هي الأعلى في تاريخها.