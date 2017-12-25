عمان تهدد بالانسحاب.. وتلجأ لـ“فيفا”

الكويت ـ الرياضية | Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

هددت بعثة عمان المشاركة في دورة الخليج المقامة في الكويت حالياً، برفع احتجاج إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد رفض اللجنة الفنية الاحتجاج المقدم ضد مشاركة الإماراتي محمد أحمد في مباراة الفريقين في الجولة الأولى.

وكانت اللجنة الفنية قد رفضت احتجاج بعثة المنتخب العماني على مشاركة محمد أحمد، لاعب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، وجاء في فحوى الاحتجاج الذي تنشر "الرياضية" نسخة منه، أن اللاعب الإماراتي شارك في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأول، وهو غير مؤهل للعب وفق لوائح البطولة المرتبطة مباشرة بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك وفقًا للمادة 38 من لائحة الانضباط في الـ"فيفا"، وذلك كون اللاعب نفسه قد تلقى بطاقة حمراء في آخر مباراة ودية للمنتخب الإماراتي مسجلة في الـ"فيفا"، والتي لعبها أمام المنتخب الأوزبكي بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، أي قبل مباراة الإمارات وعمان.

كما أشار العمانيون في احتجاجهم ذاته، إلى أنه وفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يجب استنفاذ عقوبة اللاعب، وهو الأمر الذي لم يتم، "لذا نطالب باعتبار المنتخب العماني فائزًا 3ـ0، وفقًا للمادة 2/55 من لائحة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ثنايا الأحداث هدد العمانيون بالانسحاب من البطولة، بعد رفض احتجاجهم، قبل أن يزور الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي نظيره العماني في مقر إقامته ويوضح له أن الانسحاب سيضر بالبطولة ولا يفيد عمان، وأن الأفضل سلك الطرق القانونية، وهو ما فعله العمانيون، إذ يحضرون ملفاً متكاملاً بالقضية لرفعه إلى "فيفا". ولم تستغرق اللجنة الفنية وقتاً طويلاً قبل أن تبت في الاحتجاج، وأوضحت في خطاب أرسله الدكتور محمد العلي مدير البطولة، حصلت "الرياضية" على نسخة منه "أنها اطلعت على الشكوى في جلستها رقم 2/2017 بتاريخ 24ـ12ـ2017، "وبعد المناقشة وتداول وجهات النظر حول حيثيات ما تضمنه كتابكم، فقد اتفقت اللجنة على عدم استيفاء احتجاجكم الشروط المحددة والمنصوص عليها في المادة 22 من لائحة البطولة".

وبحسب مصادر خاصة بـ"الرياضية"، سعت أطراف لا تنتمي لمجموعة المنتخبين الإماراتي والعماني إلى نقل معلومة مشاركة اللاعب أحمد للعمانيين، وهو ما جاء متأخراً بعد انقضاء فترة الاحتجاج على الرغم من صحته.

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