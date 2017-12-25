هيئة الرياضة: محاولات قطر يائسة تقودها نفوس مريضة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 25 December 2017 - 00:00 am

ألجمت الهيئة العامة للرياضة المزاعم القطرية التي جاءت من خلال بيان أصدره الاتحاد القطري للشطرنج أمس ذكر أنهم لن يشاركوا في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تنطلق اليوم في مدينة الرياض بحجة تعذر حصول لاعبيهم على تأشيرة دخول إلى السعودية، إلى جانب اشتراط اللجنة المنظمة عدم رفع علم دولة قطر في البطولة، وجاء الرد رادعاً من قبل هيئة الرياضة السعودية، والتي أوضحت في بيان أصدرته أمس، فندت من خلاله المزاعم القطرية.

وأوضحت هيئة الرياضة في بيانها "حصلت "الرياضية" على نسخة منه: "إن بيان الاتحاد القطري للشطرنج اشتمل على مغالطات وتضليل ومحاولات يائسة تقودها نفوس مريضة اعتادت على تلفيق الأكاذيب ومغالطة الحقائق، والهيئة إذ تأسف لهذه الأساليب الملتوية للاتحادات الرياضية دون الزج بأي جوانب أخرى فإنها تود إيضاح الحقيقة أمام الجميع، حيث رحبت المملكة بالمشاركين، ووفرت كل التسهيلات اللازمة لذلك وتم إصدار التأشيرات للاعبين القطريين وهم: محمد ناصر السيد، وشين زهو، ومحمد أحمد المضاحكة، وقد أبلغ الاتحاد الدولي للشطرنج بذلك وفقاً للمخاطبات الرسمية وأدرج أسماء اللاعبين القطريين ضمن المشاركين.وأضافت الهيئة في بيانها "عليه فإن الهيئة توضح هذه الحقيقة، مؤكدة أن محاولات يائسة كهذه لن تؤثر على سير بطولة كبرى وعالمية بهذا الحجم والتميز والمشاركة مع الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة مثل هذه الاتهامات لدى اللجان والاتحادات الدولية المعنية، متمنين للبطولة والأبطال كل التوفيق والنجاح".