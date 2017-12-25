5 ملايين غرامات قضية العويس

| Monday, 25 December 2017 - 01:39 am

الرياض ـ الرياضية



غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي أمس الأحد، محمد العويس، وتيسير الجاسم، والنادي الأهلي، وأحد أعضاء شرفه "دون أن تذكر اسمه في البيان الصادر من اللجنة"، كما أوقفت تركي الزهراني وسيط اللاعبين مدى الحياة، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليون ريال.

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق على خلفية انتقال محمد العويس الحارس من نادي الشباب إلى النادي الأهلي الموسم الماضي.

وذكرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان رسمي تم نشره في "تويتر"، معلنة ثبوت مخالفة محمد العويس وتغريمه مليون ريال، وفرض العقوبة ذاتها على تيسير الجاسم قائد الفريق، وتغريم النادي الأهلي مبلغ مليون ريال، وإلزام عضو الشرف تسديد مبلغ مليون ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يمنع تركي الزهراني الوسيط من العمل مدى الحياة وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليون ريال.

وذكرت لجنة الانضباط عن إلزام المذكورين بسداد الغرامة المحددة في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.