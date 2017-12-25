المنظمون يعولون على السعوديين

| Tuesday, 26 December 2017 - 00:00 am

ينتظر أن ينخفض عدد الحضور الجماهيري في المباريات المقبلة في "خليجي 23"، بعد خروج منتخب الكويت مستضيف البطولة أمس بعد خسارته من سلطنة عمان بهدف دون مقابل.

وشكلت الجماهير الكويتية حضوراً لافتاً في مباراتي الافتتاح أمام السعودية الجمعة، وأمس أمام عمان، حيث بلغ عدد حضورها نحو 50 ألف متفرج لكل مباراة.

وعلى الرغم من استقبال ملعب جابر لحشود جماهيرية كبيرة لأنصار الأزرق إلا أن جماهير المنتخبات الأخرى شكلت أيضا حضوراً لافتاً، خاصة جماهير المنتخب السعودي التي سجلت حضوراً زاهياً ولافتاً، وهي تشجع منتخب بلادها بالأهازيج، والأغاني الوطنية.

وكانت بعض الروابط الرياضية المنتسبة لأندية المنطقة الشرقية قد سيرت حافلات من مدن الدمام والأحساء في يوم الافتتاح للراغبين في الوقوف مع الأخضر، ولاقت الفكرة استحسان الكثيرين الذين حرصوا على السفر والعودة بعد المباراة مباشرة، وتكرر المشهد أمس، حيث غادرت العديد من الحافلات تحمل العشرات من المشجعين للوقوف مع الأخضر أمام الإمارات.

ويعول منظمو البطولة على الجماهير السعودية في تعويض الغياب المتوقع لأنصار الأزرق.