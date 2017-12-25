كابسارك.. صديق البيئة

| Tuesday, 26 December 2017 - 00:30 am

يحتضن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" فعاليات بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج التي افتتحها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس.

والمركز هو مركز أبحاث عالمي يهتم بأبحاث البترول والطاقة والبيئة وسياساتها المستقبلية. المركز مطور من شركة أرامكو ويقع في الرياض.

وتم تشييد المركز بتصميم من المعمارية زها حديد، عراقية المولد بريطانية الجنسية، ويمتد على مساحة 70 ألف متر مربع ويضم 5 مبانٍ من بينها مسرح يسع 300 مقعد ومكتبة تسع 100 ألف مجلّد.

واستعملت مواد صديقة للبيئة في بناء المشروع اعتمدت المعايير التي وصفتها شهادة البلاتينية، ويعتمد التصميم على أشكال كريستالية متشابكة، مستوحاة من أوراق الأشجار، ويحوي سقف المركز على "أجنحة لاصطياد الرياح" بالجزء الجنوبي من كل قسم، وتوجيهه إلى ساحة كل مبنى للتبريد.