لن نلتفت إلى دويلة حجمها ناد صحي في السويدي

علي الحدادي | Tuesday, 26 December 2017 - 00:00 am

رحب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج في المملكة العربية السعودية بلدهم الثاني.

وقال آل الشيخ في كلمته في حفل افتتاح البطولة التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج: هذه البطولة مصدر فخر واعتزاز لما تحمله من اسم غالٍ علينا جميعاً وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، معرباً عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد والذي بدعمه تمت استضافة هذا الحدث العالمي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى أن هناك دويلة في المنطقة حاولت بطريقة بائسة تعكير صفو البطولة، وقال: حينما عدنا للأوراق الرسمية أعتدنا أن تأتينا الأسماء من عوائل محترمة كالمري والكواري والكبيسي وغيرها إلا إن الاسم الذي وصلنا كان اسما آسيويا، ورغم ذلك حصلوا على تأشيرات الدخول وسمح لعلمهم أن يرفع، ولأننا نريد أن نركز على تنمية رياضتنا لن نلتفت إلى مثل تلك المنغصات التي تقوم بها تلك الدويلة أو النظام البائس فيها.

وتابع: وجهت عبدالإله الدلاك وكيل الهيئة بأن كل ماهو رياضي من هذه الدويلة، سيكون المختص في مناقشتهم هو ناد صحي في الرياض بحي السويدي ومدير الفرع سيكون هو مسؤول عن العلاقة الرياضية مع تلك الدويلة، فهو الشئ الذي يناسب حجمهم الطبيعي، أما نحن فسنلتفت إلى رياضتنا وتنمية بلدنا، فنحن دولة كبيرة من مجموعة العشرين ونحن وإخواننا في الإمارات والكويت والدول كافة تفكر في تنمية أوطانها ومافيه مصلحة شعوبها وتلاحمها مع بعضها".

السريع والخاطف

تبدأ مساء اليوم الثلاثاء منافسات بطولة الشطرنج السريع وتستمر ثلاثة أيام، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة الشطرنج الخاطف التي تبدأ الجمعة المقبل.

وتحظى البطولة بتغطية إعلامية كبيرة وباهتمام وبمتابعة كبيرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات الـ CNN تغطية يومية خاصة ببطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية هذا الحدث الرياضي الكبير.