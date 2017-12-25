مغالطات القطريين تخالف الحقيقة

علي الحدادي | Tuesday, 26 December 2017 - 00:00 am

أعرب الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن فخره بالتنظيم المميز لبطولة الملك سلمان العالية للشطرنج، التي تشارك فيها 70 دولة في منافسة شريفة.

وقال: السعودية دائما حريصة على تبني البطولات العالمية وما قدمته اليوم لرياضة الشطرنج شيء نفتخر به من تجهيزات عالمية لحدث عالمي يحمل اسما غاليا على قلوبنا جميعا وهو الملك سلمان (حفظه الله).

وبين الشيخ سلطان أن الهيئة العامة للرياضة تعمل باستمرار على تشجيع استضافة مختلف أنواع المسابقات الرياضية العربية والدولية حرصا على إظهار التقدم الحضاري الذي تشهده السعودية.

وأكد أن السعودية سهلت كافة الإجراءات لجميع الدول من أجل المشاركة ومن ضمنهم قطر التي منحت لها تأشيرات للمشاركة وماحدث منهم مغالطات بعيدة عن الحقيقة وللأسف مثل هذه الأمور ما هي إلا محاولة بائسة لتشتيت هذا المحفل العالمي ونحن نقول لأشقائنا السعوديين امضوا في طريقكم ولا تلتفتوا لمثل هذه الأمور التي لن تفيد ولن تجدي فالسعودية معروفة بتقديرها للجميع.