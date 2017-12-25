الداغري: نتائج الإبل لاترفض

الرياض ـ راكان المغيري | Monday, 25 December 2017 - 22:47 pm

وصف عبد الله بن ناصر الداغري، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، فصل لجان العبث والتشبيه والتسنين عن اللجان التحكيمية بالأمر المناسب لتخفيف العبء عن اللجنة. وأشار إلى أن التقنية تساهم في رفع درجة كفاءة العمل. موضحاً أن من الشروط العامة للمهرجان أن النتائج المعلنة للفائزين قطعية ولا يمكن الاعتراض عليها لدى أي جهة.وبيّن لـ "الرياضية" الداغري، في حوار ينشر اليوم، أنه لا مجال للاجتهادات في ظل وجود معايير واضحة يسير عليها المحكمون لتحقيق نتائج عادلة للجميع، وكشف أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية التحكيم، وسيتم إيضاح كل التفاصيل الدقيقة التي تهم المشاركين بما فيها طريقة احتساب الدرجات وكيفية توزيعها.





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