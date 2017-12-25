النصر يترقب عودة شايع

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 25 December 2017 - 22:47 pm

تنتظر إدارة نادي النصر القرار النهائي لمركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص طلب رفع الإيقاف عن شايع شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والسماح بمشاركته في المباريات المقبلة في ظل حاجة الفريق الماسة لخدماته نظراً للغياب الكبير في الصفوف النصراوية، إثر انضمام عدد من اللاعبين للمنتخب السعودي المشارك في دورة كأس الخليج، ومعسكر المنتخب الأولمبي، إضافة لإصابة خالد الغامدي وعوض خميس.

وكانت الإدارة النصراوية قد استأنفت الأسبوع الماضي بعد صدور قرار إيقاف شراحيلي ثلاثة أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

يذكر أن شراحيلي سدد مبلغ٣٦٠ ألف ريال لسلطان البلوي وكيل أعماله، بالإضافة إلى مبلغ ٢٣ ألف ريال للاتحاد السعودي بعد انتهاء المهلة الممنوحة له.