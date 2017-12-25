الهلال أمام هجر.. والقطبان في الخرج

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Monday, 25 December 2017 - 22:47 pm

خلت مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، من المواجهات المباشرة للفرق الجماهيرية، بعد سحب قرعة البطولة أمس في القاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

ويلعب فريقا النصر والهلال على أرضهما أمام فريقي هجر والزلفي، فيما تستقبل الخرج فريقي الأهلي والاتحاد قطبي كرة القدم في المنطقة الغربية عندما يحلان ضيفين على الشعلة والكوكب.

وحددت لجنة المسابقات توقيت مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 2ـ6 يناير المقبل، وسيتم لاحقاً تحديد أيام كل مباراة من لجنة المسابقات، وحُددت مباريات دور الـ 16 خلال الفترة من 23ـ25 يناير المقبل، ودور الثمانية يومي 23و24 فبراير المقبل، ودور الأربعة يومي 30 و31 مارس المقبل، على أن يتم تحديد المباراة النهائية لاحقاً.