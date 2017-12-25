مقترح ينصّب عزت رئيسا لرابطة المحترفين

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Tuesday, 26 December 2017 - 00:56 am

كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن أندية رابطة دوري المحترفين السعودي ستناقش اليوم مقترحاً باختيار عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيساً للرابطة حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في فندق كمبنسكي في الرياض.وتشير المصادر إلى أن المقترح جاء بعد تأجيل بدء تخصيص الأندية السعودية إلى وقت لاحق، وسط توقعات بموافقة أندية الرابطة وإعلان تولي عزت الرئاسة اليوم خلفاً لياسر المسحل، الذي قدم استقالته في الأول من نوفمبر الماضي، ليتم تكليف عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي مدير إدارة التراخيص لتسيير أعمال الرابطة.