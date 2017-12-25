ليوناردو يعكر صفو الأهلاويين

جدة ـ عبد الغني الشريف | Monday, 25 December 2017 - 22:47 pm

تتجه إدارة النادي الأهلي إلى فرض عقوبة حسم مالية على البرازيلي ليوناردو سوزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد إغلاق هاتفه المحمول وتجاهله اتصالات ناديه الذي سمح له بالمغادرة إلى بلاده قبل مواجهة الفتح إثر إيقافه من لجنة الانضباط .وتأخر ليوناردو عن العودة في الوقت المحدد السبت الماضي، ما أدى إلى غيابه عن تدريبات الفريق أمس استعداداً لمواجهة النصر الجمعة المقبل في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.وتضاءلت فرص مشاركة ليوناردو في اللقاء بعد أن برر تأخره في المرة الأولى أمام باسم أبو داود مدير إدارة كرة القدم في النادي بوجود بعض المشاكل في البرازيل التي عليه حلها قبل العودة، وسط توقعات أهلاوية بأنه لن يعود قبل احتفالات رأس السنة في بلاده، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة النصر.