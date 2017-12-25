ترويسي يعلق مفاوضات الاتحاد

جدة ـ نجيب الجداوي | Monday, 25 December 2017 - 22:47 pm

وقفت إجازة العام الميلادي حاجزاً أمام إغلاق نادي الاتحاد ملف قضية الأسترالي ترويسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقاً، بعد أن طلب وكلاء أعماله إرجاء المفاوضات حتى الفراغ من إجازة نهاية العام الجاري وبداية العام الميلادي الجديد.وكانت إدارة نادي الاتحاد قد سعت إلى إغلاق ملف القضية بالكامل من خلال التواصل مع وكلاء اللاعب للاتفاق على جدولة المبلغ، الذي حكمت به غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب. ويواجه نادي الاتحاد صعوبات في الحصول على الضوء الأخضر لتسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية، والتي تنطلق في الرابع من يناير وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عدد من القضايا داخل الاتحاد الدولي، حيث بذلت خلال الأيام الماضية مساعي كبيرة من أجل السماح بتسجيلهم ولكن دون جدوى.