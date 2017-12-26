بالتزكية.. عادل عزت رئيساً لرابطة دوري المحترفين

الرياض - الرياضية | Tuesday, 26 December 2017 - 15:48 pm

نصبت أندية رابطة دوري المحترفين السعودي اليوم الثلاثاء عادل عزت رئيساً للرابطة بالتزكية.



وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعه غير العادي ظهر اليوم في مدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين.



وتم خلال الاجتماع تزكية مرشح الأندية الدكتور عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيساً لمجلس إدارة الرابطة.



بدوره أعرب الدكتور عادل عزت عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على تزكيته رئيسًا للرابطة، متمنيًا أن يحقق الآمال والتطلعات التي تهدف لها الأندية الاعضاء.



وقدم عزت الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على كل ما يقدمه للرياضة السعودية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، وفق رؤيا ثاقبة تستهدف تطوير منظومة الأداء، ونقلها لمواكبة نظيراتها على مستوى العالم.