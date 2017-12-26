ميليسي والبريك يعلنان جاهزيتهما لأحد

الرياض - الرياضية | Tuesday, 26 December 2017 - 17:39 pm

أبدى الثنائي محمد البريك ونيوكولاس ميليسي لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم جاهزيتهما للمشاركة مع الفريق الأزرق أمام فريق أحد الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن شاركا في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بفاعلية كبيرة.



وطبق الأرجنتيني دياز في تدريبات الأزرق تكتيكياً جديداً للمدافعين والمهاجمين، قبل أن يفرض الأرجنتيني مناورة على جزء من مساحة الملعب.



ويجري الفريق الهلالي عصر يوم غد الأربعاء مرانًا مغلقًا؛ تحضيرًا لمواجهة أحد.