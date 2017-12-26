الفريدي يغيب عن الأخضر.. ويورسيتش يقسم اللاعبين

الكويت - الرياضية | Tuesday, 26 December 2017 - 18:01 pm

تغيب أحمد الفريدي قائد المنتخب السعودي الأول في خليجي 23، عن تدريبات الأخضر الجماعية اليوم الثلاثاء، حيث اكتفى الفريدي في النادي الصحي لعمل التمارين على فترتين، بعد شعوره بآلام عضلية قبل مباراة الأخضر أمام الإمارات يوم أمس.



ويلعب الأخضر السعودي مواجهته المقبلة أمام المنتخب العماني، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في خليجي 23، وقسم الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب الأخضر، اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأول اللاعبين المشاركة في لقاء الإمارات، وخضعوا لتمارين استرجاعية، فيما كانت المجموعة الثانية بقية اللاعبين الذين خصصت لهم تدريبات على التمارين، قبل أن يفرض الكرواتي مناورة في نصف الملعب.



ويملك الأخضر السعودي 4 نقاط في مجموعته الأولى، بفوزه على الكويت 1-0، وتعادله أمس أمام نظيره الإماراتي.