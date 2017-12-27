سكالا يعود.. والجبال يكثف اللياقة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

شهدت تدريبات فريق الفتح الأول لكرة القدم عصر أمس مشــــاركة المحترف الزامبي سايث سكالا بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية عقب الإصابة التي لحقت به في مواجهة الفريق السابقة.

وكان الفريق الفتحاوي أجرى تدريباً تحضيرياً عصر أمس الثلاثاء، وذلك استعداداً لمواجهته الرائد غداً الخميس والتي ستقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجرى اللاعبـــــــون تدريباتهم بقيادة التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الذي عمد إلى تكثيف التمارين اللياقية إذ خضع جميع اللاعبين إلى تمارين لياقية مكثفة ومتنوعة، بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة على نصف مساحة الملعب طبق فيها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية على المستوى الهجومي والدفاعي.