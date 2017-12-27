مناورة تكشف مستوى الأهلي

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

اجتمع الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم باللاعبين، وذلك قبل انطلاق تدريبات أمس التي احتضنها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي في مدينة جدة.

وقدم ريبروف الملاحظات الفنية التي ارتكبها بعض اللاعبين في المباراة الماضية، كما طالب الجميع بمواصلة الانتصارات وبذل جهد أعلى في التدريبات والمباريات، مشيرًا إلى أهمية وصعوبة لقاء النصر المقبل.

وفي الجانب الميداني، أجرى الفريق عدة تدريبات لياقية في بداية المران تحت إشراف الجهاز اللياقي، ثم قسم ريبروف اللاعبين إلى عدة مجموعات في أجزاء مختلفة من الملعب وأجرى لهم بعض التمارين الفنية التي ختمها بمناورة على منتصف الملعب. وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة النيجيري أبوابونا بعد أمس الأول الإثنين واكتفاءه ببعض التمارين اللياقية.

وعلى صعيد آخر، تجري الخطوط الجوية السعودية الشريك الإستراتيجي للنادي الأهلي سحباً في متجر النادي الواقع بجوار مقر النادي على ٥ تذاكر سفر مجانية من أصل ٢٠ تذكرة لجماهير النادي الأهلي وذلك بحضور عدد من لاعبي الفريق الأول، بمناسبة افتتاح متجره الجديد.