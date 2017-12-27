التعاون يبحث عن بديل السواط

بريدة ـ نايف البدراني | Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

وصف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراتهم الماضية أمام الهلال بالجيد، على الرغم من الخسارة بهدف دون مقابل، وذلك خلال اجتماعه معهم قبل انطلاق التدريبات أمس الثلاثاء.

وفتح جوميز ملف مواجهته المقبلة التي يستضيف خلالها فريق الفيحاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعمد البرتغالي جوميز إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية بين خطوط الفريق، بالإضافة إلى تمارين الكرات العرضية، والضغط على حامل الكرة وبناء الهجمة من لمسة واحدة، في التدريبات التي احتضنها مقر النادي أمس.

وسعى جوميز خلال التدريبات إلى تجهيز بديل لعبدالمجيد السواط لاعب الوسط المنضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لبطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية، في حين ستشهد قائمة الفريق عودة إبراهيم الزبيدي الظهير الأيسر للفريق الذي غاب عن اللقاء السابق لتراكم البطاقات.