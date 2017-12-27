الاتفاق يوقع عقودا مع الصاعدين

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

يقدم سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الأسبوع المقبل، تقريرًا فنيًّا لإدارة النادي واللجنة الفنية، يحدد فيه احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفق مصادر خاصة.

وأجل الشهري إعداد تقريره إلى بعد نهاية المعسكر الداخلي، الذي يقيمه الفريق لمدة أسبوع، ويخضع فيه اللاعبون لتمارين على فترتين، واختبارات فنية ولياقية مكثفة. وأكدت المصادر ذاتها، أن التقرير سيوصي بالتخلي عن الإسباني خوانمي كاليخون، وأهمية الاستفادة من الأجنبي السادس، إضافة إلى أهمية توقيع عقود احترافية مع عدد من لاعبي الفريق الأولمبي في النادي، ممن يتوقع بروزهم خلال الفترة المقبلة، وتصعيدهم للفريق الأول، وعلى رأسهم حامد الغامدي.