5 مطالب أمام عزت.. والرئيس: تصرفي قانوني

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

أقر مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تزكية عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيسًا للرابطة حتى يونيو 2020، خلفًا لياسر المسحل الذي قدم استقالته في الأول من نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي عقد أمس في فندق كمبنسكي في الرياض، بحضور الدكتور خالد بانصر ممثل الاتحاد الذي تم تعيينه خلفًا لعبدالإله مؤمنة.

وبدأ الاجتمـاع الساعـة الـ 1.00 ظهرًا، تم خلاله إقرار عادل عزت المرشح الوحيد رئيسًا للرابطة، حيث انضم عزت إلى الاجتماع بعد نصف ساعة من بدايته، واستمع إلى مقترحات آراء وطلبات الأندية.



6 لاعبين

كشفــت لـ"الرياضية" مصادر خاصـة، أن الأندية حاصرت عادل عزت أمس بخمسة مطالب، بينها زيادة عدد اللاعبين الصاعدين من درجة الأولمبي إلى الفريق الأول إلى ستة، بدلاً من أربعة لاعبين.



ممثلي الأندية

شهد الاجتماع حضور كافة أعضاء مجلس إدارة الرابطة الـ 14، ممثلي أندية الهلال، النصـر، الأهلـي، الاتحـاد، الشباب، الاتفاق، القادسية، الرائد، التعاون، الفيصلي، الفيحاء، الباطن، الفتح، وأحد، إضافة إلى الرئيس وممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم.



تزكية قانونية

أوضح عادل عزت أن توليه رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب رئاسة رابطة المحترفين السعودي، قانوني وليس مخالفًا للوائح والأنظمة.

مشيرًا إلى أنهم يعملون وفق القوانـين وفـي إدارة قانونية في الاتحاد، وكذلك مستشارين قانونيين.

واعتبر اختيار الدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الاحتراف، ممثلاً للاتحاد في الرابطة، أمر جيد للاستماع لمقترحات الأندية ولوائح الاحتراف، وهو المختص فيها.



ترشيح 3

رشّحت الرابطة، الثلاثي أحمد العقيل وخالد الدبل وحمد الصنيع؛ لمناقشة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في تعديلات عدد من البنود في اللائحة، أبرزها تطبيق رسوم تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين لدى الاتحاد في الأول من يناير المقبل، بنسبة قدرها 5 في المئة من إجمالي العقد ورسوم رخص المدربين 10 في المئة، ومعرفة الجهة التي ستدفع الرسوم "النادي أم اللاعب أم المدرب".



ميثاق الشرق

طالب عدد من ممثلي الأندية من عادل عزت رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بوضع لائحة أو معايير محددة لميثاق الشرف في الأندية؛ لضمان العمل في أجواء احترافية، وتحديد ضوابط وعقوبات معينة لمن يتجاوز تلك البنود.



قائمة اللاعبين

طرحت الأندية في الاجتماع أمس ضرورة زيادة قائمة اللاعبين التي تقدم قبل انطلاق الموسم إلى 32 لاعبًا بدلاً من 30 لاعبًا.