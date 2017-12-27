خسارة مفاجئة لبطل العالم.. وونجون تتصدر

| Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

تعرض النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج أمس لخسارة مفاجئة من الصيني بوجزانزي، في أولى جولات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج.

ومع نهاية اليوم الأول، تصدرت الصينية جو ونجون بطلة العالم بطولة السيدات بالعلامة الكاملة "5/5"، بينما تساوى اللاعبان، الجورجي جوبافا بادور والروسي فلاديمير فيدوسيف في الصدارة ضمن البطولة المفتوحة.

وانطلقت البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للشطرنج أمس في مركز أبكس للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض، بمشاركة 236 لاعبًا ولاعبة يمثلون 70 دولة، من ضمنهم 10 لاعبين من أفضل 15 مصنفًا في العالم و11 لاعبة من أقوى 15 مصنفة في العالم، ويشرف على البطولة 40 حكمًا دوليًّا. وتستمر منافسات الشطرنج السريع 3 أيام، ثم تنطلق منافسات الشطرنج الخاطف الجمعة المقبلة.

وشهد اليوم الأول مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة النرويجي ماجنوس بطل العالم في الجولة الأولى أمام الصيني بو زي جزانزي، وفي الجولة الثانية فاز على الروسي دبورفو وفي الجولة الثالثة فاز على الإماراتي سالم عبد الرحمن، وتعادل في الجولة الرابعة مع الأوكراني اليانوف، وفي الجولة الخامسة فاز على الأوزبكستاني كزيما دانوف.

وتصدر الجولة الروسي فيدوسيف فلاديمير بفوزه في الجولة الأولى على الهنقاري المازي، وفي الجولة الثانية فاز على الهندي فيتيد، وفي الجولة الثالثة فاز على الروسي سافيشينكو، وفي الجولة الرابعة على الأرميني بيترو سيان، وتعادل في الجولة الخامسة مع الروسي جيروشكو.



تعادل سعودي

وعلى صعيد المنتخب السعودي، تعادل أحمد الغامدي مع الهندي جان قولي في الجولة الأولى، وفاز الأخير على السعودي بكر الجهني، وعماد الحبيب على البحريني محمود سالم، وحقق أحمد بوكنان الفوز على زميله زياد العبدلي، فيما فاز عبدالرحمن المسرحي على بكر الجهني.

وتحظى البطولة باهتمام إعلامي دولي كبير، وبمتابعة مباشرة من تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ كونها تقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.