تُوضعُ ساعةٌ أو مؤقتٌ زمني خلال المنافسة، بحيث يقوم اللاعب بالضغطِ عليها عند الانتهاء من نقلتِه، فَتُحسبُ الفترةُ الزمنية التي قضاها في اللعبة، وفي حالة نفاد الوقت يخسرُ اللاعب المباراة، وهناك ثلاثةُ أنواعٍ للتوقيت في لع