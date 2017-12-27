الهيئة تنشئ مركزا إعلاميا متكاملا
| Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am
أنشأت الهيئة العامة للرياضة مركزًا إعلاميًّا متكاملًا في مقر البطولة؛ لتقديم خدمات إعلامية لجميع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإذاعية والإلكترونية، ووكالات الأنباء الدولية من داخل السعودية وخارجها، أبرزها شبكة قنوات الـ "CNN" العالمية ووكالات رويترز والفرنسية والألمانية.
ويشمل المركز الإعلامي جميع التقنيات الحديثة الخاصة بالتغطيات الإعلامية، بالإضافة إلى استديو تلفزيوني مخصص للقنوات الفضائية ومنطقة مكس زون للمقابلات الإعلامية.