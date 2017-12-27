متى يتحقق الفوز؟

| Wednesday, 27 December 2017 - 00:00 am

تُوضعُ ساعةٌ أو مؤقتٌ زمني خلال المنافسة، بحيث يقوم اللاعب بالضغطِ عليها عند الانتهاء من نقلتِه، فَتُحسبُ الفترةُ الزمنية التي قضاها في اللعبة، وفي حالة نفاد الوقت يخسرُ اللاعب المباراة، وهناك ثلاثةُ أنواعٍ للتوقيت في لعبةِ الشطرنج.

لعبة الشطرنج لا تنتهي إلاَّ في تلك الحالات:



الفوز:

فوزُ أحدِ المنافسين على خصمه، ويكون ذلك بقتل الملك أو استسلام الخصم.

التعادل ويكون في الحالات التالية:

حالة خنق الملك:

وهي أنْ يكون اللاعب في دورهِ ومَلِكَهُ لم يتعرضْ للموتِ، ولكنَّه في الوقت نفسه لا يستطيع أنْ يحركه أيَّ حركة؛ لأنَّها تُعَرِّضُ حياةَ مَلِكَه للخطر.



التكرار:

يقوم أحد الخصمين بتكرارِ حركاته ثلاث أو أربع مرات.



الكش المستمر:

عندما يكون للملك خانة يهرب إليها، والخصمُ يعيدُ حركة الكش ملك، وتتكرر تلك العملية عدة مرات.



وضعية التقابل:

وهي عندما يعجز اللاّعِبَان على إنهاءِ اللعبة؛ وذلك بسبب قلة القِطَعُ المتاحة.

عندما يتبقى ملك ضد ملك، أو ملك وفيل ضد ملك.

وأخيراً: وهذا نادر الحدوث، وهو أنْ يتم تحريك خمسين قطعةٍ من دون أنْ تُأْكلَ أيّ قطعة من الطرفين.