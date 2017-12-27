الجماهير الرياضية تتفاعل مع مبادرة "ادعم ناديك"

الرياض - الرياضية | Wednesday, 27 December 2017 - 18:31 pm

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، آخر مستجدات مبادرة "ادعم ناديك" الذي أطلقته هيئة الرياضة لتمكين الجماهير الرياضية من دعم أنديتها بشكل مباشر، حيث شهدت الأرقام المعلنة اليوم زيادة ملحوظة في عدد المشتركين.



وحافظت جماهير الهلال على صدارة الجماهير الداعمة بـ 10585 مشترك، فيما تفاعلت جماهير الاتحاد التي كانت في المركز الرابع يوم أمس لتحتل المركز الثاني بـ 5038 مشترك، وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الثالث بـ4732 مشترك، فيما حل نادي النصر رابعاً بـ4350 مشترك.



هذا ولم تتجاوز بقية الأندية حاجز الألف مشترك، حيث كان أكثرها الشباب بـ752 مشترك، فيما كانت جماهير القادسية الأقل اشتراكاً بـ20 مشترك.