دياز يبعد ميليسي والبريك.. ويضم ياسر والشلهوب

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

استبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم الثنائي ميليسي ومحمد البريك عن بعثة الفريق التي وصلت مساء أمس إلى المدينة المنورة تأهباً للقاء مضيفه أحد عند الساعة الـ٣:٤٥ من عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك لعدم وصولهما إلى الجاهزية الكاملة.

وشهدت بعثة الهلال حضوراً إدارياً وشرفياً بارزاً تمثل في ترؤس الأمير نواف بن سعد رئيس النادي لبعثة الفريق ووجود المهندس عبدالرحمن النمر نائب الرئيس، والأمير فهد بن محمد عضو شرف النادي وطاقم متكامل من الجهاز الإداري.

وفضل الأرجنتيني دياز ضم القائد ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب واللاعب الشاب ناصر الدوسري ضمن معسكر الفريق، إضافة إلى عودة نواف العابد بعد تعافيه من الإنفلونزا.

واختتم الهلال تحضيراته عصر أمس استعداداً للقاء إذ طبق الجهاز الفني تدريبات فنية متنوعة، قبل أن يفرض عددًا من التطبيقات التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين لم يشارك اللاعب عبدالملك الخيبري في مران أمس نظير تعرضه إلى التهاب في قصبة الساق، إذ سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.