الصنيع: سنوقف الهدر.. والتميرك: اصمتوا

جدة ـ نجيب الجداوي | Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

وعد حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد جماهير ناديه بتقنين المصروفات وإيقاف الهدر المالي وصرف الأموال المتوافرة التي ستدخل حساب النادي في المكان المناسب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي دشن من خلاله النادي أمس حملة اتحادي قولاً وفعلاً، ضمن مبادرة فريقي التي أطلقها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة والتي تهدف إلى فتح جسور تواصل ودعم بين الجماهير وأنديتها من خلال الرسائل النصية وحسابات بنكية خاصة.

وأكد الصنيع في المؤتمر أن الحملة تهدف إلى إيجاد قنوات دعم جديدة، تمكن الجماهير من المساهمة في دعم ناديها، واعداً بالشفافيه والوضوح وإعلان الأرقام على الملأ، مبدياً ثقته الكبيرة في جماهير الاتحاد التي ستكون بالفعل، قولاً وفعلاً وأن ذلك سيدفعهم إلى مواصلة دعم مسيرة النادي نحو البطولات.

من جانبه، أوضح خالد التميرك مسؤول الاستثمار في النادي أن جمهور الاتحاد ظل رقماً ثابتاً طوال مسيرة النادي التي امتدت نحو 90 عاماً، مؤكداً أن الحملة هي من الجمهور وإلى الجمهور، وأنها ستنجح بإذن الله في تفاعلهم، كاشفاً عن اهتماهم بتطوير الحملة لمنافسة جميع الأندية.

وطالب التميرك من جميع الاتحاديين الذين لن يشتركوا في الحملة بدعم الفكرة ونشرها بدلاً من محاربتها والتشكيك فيها، لافتاً إلى أن التشكيك في الحملة أمر غير مقبول، متمنياً من الجماهير تبني الحملة.

وقال: لن يستفيد أي مشغل من المداخيل التي ستدخل إلى حساب النادي، وإن التبرعات ستصل إلى النادي مباشرة، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستنال نسبة لا تذكر من المداخيل.