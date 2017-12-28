الهلال يغادر إلى المجمعة بالقطار

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

يستقل فريق الهلال الأول لكرة القدم الإثنين المقبل قطار الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، لأول مرة متوجهًا إلى المجمعة لملاقاة الفيصلي ضمن الجولة الـ 16 من الدوري.

من جهة أخرى، تلقت إدارة النادي خطاباً من الهيئة العامة للرياضة تطلب فيه تفريغ عبد الله المعيوف حارس الفريق والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ليخضع لبرنامج تدريبي مكثف في إحدى الأكاديميات في ألمانيا لمدة أسبوعين ابتداء من يوم ٣ يناير المقبل .