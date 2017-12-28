الشهري يطالب بحسم صفقة زماموش

الدمام ـ خالد الشايع | Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

دخل نادي الزمالك المصري، على خط مفاوضات نادي الاتفاق مع نظيره الاتحاد الجزائري، للتعاقد مع محمد الأمين زماموش الحارس الدولي، وقدمت إدارته عرضاً مغرياً ورسمياً للتعاقد مع اللاعب. ولم تؤكد إدارة نادي الاتفاق إذا ما كانت قد تقدمت بعرض للحارس الجزائري من عدمه، مفضلة الصمت إلى حين بدء فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في الرابع من يناير المقبل، معتبرة أنها لن تنفي أو تؤكد أياً من الصفقات التي يكون اسم النادي طرفاً فيها، خوفاً من دخول أندية سعودية على خط المفاوضات، خاصة أن هناك أكثر من نادٍ بدأ في البحث عن حارس أجنبي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

من جهة أخرى، أكدت لـ "الرياضية" مصادر خاصة في نادي الاتفاق، أن سعد الشهري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، طالب بسرعة حسم الصفقة، للاستفادة من خدمات اللاعب مع بداية فترة التسجيل الشتوية.

وتألق زماموش بشكل لافت للنظر في دوري أبطال إفريقيا على الرغم من خروج فريقه اتحاد العاصمة من الدور نصف النهائي على يد الوداد البيضاوي الذي انتزع اللقب في نهاية المطاف.