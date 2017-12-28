اهتمام صحفي عالمي بالبطولة

| Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

تفاعل عدد من الصحف الأجنبية مع بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بتخصيص مساحات في صفحاتها الرياضية لتغطية منافسات البطولة وأخبارها اليومية كحدث رياضي عالمي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

ويأتي من أبرز الصحف العالمية التي نشرت تغطيات صحافية عن البطولة، صحف نيوز سومد أب الأمريكية وبيج نيوز الأسترالية وهيرالد جلوب النرويجية وأجدار النرويجية وعدد من الصحف الروسية والصينية والفلبينية والألمانية بالإضافة إلى صحف عربية من دول مصر والجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان والكويت.