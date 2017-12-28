السعوديون شعب مبتسم ويرحب بضيوفه

| Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

كشفت الروسية آسوم بيفا لاعبة الشطرنج ابنة الثلاثة عشر عاماً عن أنها بدأت لعبة الشطرنج وهي في عمر الأربعة أعوام.

وقالت لـ"الرياضية" آسوم: الآن أصبحت أشارك في بطولات عالمية وأمام لاعبين كبار ومصنفين لهم تاريخ طويل في بطولات الشطرنج العالمية.

وأبدت اللاعبة الروسية سعادتها بما حظيت به من استقبال خاص ومميز من قبل منظمي بطولة الملك سلمان العالمي للشطرنج منذ وصولها.

وأكدت أن السعودية بلد جميل ومزدهر وأنها تزورها للمرة الأولى، وقالت: "السعوديون شعب مبتسم ويرحب بضيوفه بشكل رائع وهذا ما لمسناه خلال الأيام التي قضيناها في البطولة وبوجود لاعبين مميزين ومصنفين على مستوى العالم حضروا للمشاركة والفوز بجوائز هذه البطولة".