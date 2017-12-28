ننتظر معرفة الفائز في المونديال

| Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

أعرب الروسي فيدوسيف فلاديمير لاعب الشطرنج العالمي عن سعادته بتصدر جدول الترتيب لليوم الثاني على التوالي في بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج.

وقال لـ"الرياضية" فلاديمير: المنافسات صعبة جداً بوجود أبطال العالم من جميع الجنسيات في البطولة، مؤكداً أنه استعد جيداً للبطولة لمقارعة أبطال العالم. وأضاف "أتمنى تحقيق لقب البطولة في الشطرنج السريع".

وبين فلاديمير الذي يزور السعودية لأول مرة أنه لم يكن يتوقع أن تكون الرياض بهذا الجمال وهذه المباني الضخمة وهذا التقدم العمراني. وقال: "أعجبتني كثيراً القهوة العربية فلها مذاق خاص وأحرص عليها يومياً".

وتابع: "سنرحب بكم كثيراً في روسيا خلال كأس العالم لكرة القدم وسنلعب مباراة جميلة في افتتاح المونديال، فالجميع متشوق ليعرف الفائز الحقيقي بعد صافرة الحكم".