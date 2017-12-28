الهزائم تلاحق بطل العالم.. والسعودي الغامدي يخطف الأنظار

| Thursday, 28 December 2017 - 00:00 am

تعرض النرويجي ماجنوس كارلسون، المصنف الأول في العالم، مجدداً للخسارة في بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، عندما مني أمس الأربعاء بخسارته الثانية في اليوم الثاني من منافسات الشطرنج السريع، وذلك أمام الهندي أناند فيسوناتا، في الجولة التاسعة، ضمن بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج.

وجاءت خسارة النرويجي كارلسون بعدما حقق الفوز على الأرميني موف سيسان والصيني وانج يو والروسي نيبونيانتشي، بينما تعادل مع الروسي الآخر بيترسنفدلر.

وتبقى أمام كارلسون جولات اليوم الأخير من منافسات بطولة الشطرنج السريع والتي على ضوء نتائجها ستحدد إمكانية تتويجه بكأس بطولة الشطرنج السريع من عدمها.



فلاديمير يتصدر

واصل الروسي فيدوسيف فلاديمير تصدره لليوم الثاني من البطولة، بعد أن حقق فوزين على الجورجي جويافا والأوكراني كوزو بوف وثلاثة تعادلات أمام الهندي أناند فيسوناتا والصيني وانج يو ومواطنه الروسي بيترسنفدلر.



نتائج سعودية

حقق لاعبو المنتخب السعودي للشطرنج نتائج جيدة حيث واصل أحمد الغامدي تألقه في منافسات اليوم الثاني، وأضاف نقطة إلى رصيده. وخطف الغامدي الأنظار بعد أن حقق فوزين على زميليه خالد الزامل وعماد الحبيب، قبل أن يخسر من الروسي دوبروف والتركي سينال والعماني عامر سعيد.



فوزان لسالم

فاز الإماراتي سالم عبد الرحمن على الألباني درفيتشي والروسي إيناركيف، لكنه حقق ثلاثة تعادلات أمام الأوكراني فيدرشــوك والأوزبكـــي أمونتوف والروسي أليكس زوف.

الجولات الأخيرة

تجرى مساء اليــوم الخميس الجولات الخمس الأخيـرة لمنافسـات الشطرنج السـريع، وسيتـحـدد على ضوء نتائجــها بطل المنافسة في قسميها الرجالي والنسائي.

وستتـم مراسـم التتـويـج في فنــدق الفورسيزون، وسيصحبها احـتفال بالوفـود المشـاركة فـي بطـولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج.