آل الشيخ الأكثر تأثيراً في كرة القدم العربية

الرياض - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 16:20 pm

منح الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017، وذلك خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حالياً بمدينة جميرا.



وكان تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية 6 سبتمبر الماضي، خلفاً لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ.



وأصدر تركي آل الشيخ منذ توليه رئاسة هيئة الرياضة عدة قرارات بارزة غيرت من مسار الرياضة السعودية، بالإضافة إلى تدخله لحل أزمة إيقاف النشاط الكروي في الكويت.