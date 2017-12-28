الاتحاد الدولي لكرة اليد يكرم الخليوي

الرياض - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 17:06 pm

قدم الاتحاد الدولي لكرة اليد دعوة لتركي الخليوي رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، لتكريمه لقاء ما قدمه لكرة اليد العربية ودوره البارز في إعادة مسابقاته بعد تعثر وتوقف دام لسنوات نتيجة بعض المشاكل المتنوعة والتي أثرت على ثقة الاتحادات المحلية العربية كان نتيجتها الشلل التام لأنشطته.



واستطاع الاتحاد العربي برئاسة الخليوي على مدى السنوات الماضية إقامة الدورات التطويرية المتنوعة للمدربين والحكام العرب والإعلاميين المتخصصين بكرة اليد، إضافة إلى طباعة القوانين المختلفة للعبة حتى بات أنجح اتحاد عربي في الـ10 سنوات الماضية.



وحصل الخليوي على شهادات تقدير وإشادة من معظم وزراء الرياضة والشباب العرب اعترافا منهم بالجهودة الكبيرة في عودة الحياة والانضباط لمسابقات كرة اليد العربية، حتى باتت تصل المشاركات أحياناً إلى 20 فريقاً في البطولة الواحدة، حيث ستقام هذا العام بطولة للنخبة العربية بين بطل أبطال الدوري وبطل أبطال الكأس، كما وصل بالاتحاد إلى الاكتفاء المادي بعد أن كان يعاني عجزاً واضحاً عند استلامه الرئاسة قبل سنوات.



ويعد كتاب دليل المراقب الفني الحديث آخر اصدارات الاتحاد العربي للعبة برئاسة تركي الخليوي، وذلك ضمن جهود الاتحاد العربي لتطوير أعمال عناصر اللعبة، حيث سيتم توزيع 50 نسخة على كل اتحاد عربي كهدية في الجمعية العمومية والانتخابات التي ستعقد يوم غدٍ الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة قرابة 20 دولة عربية وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع.