الفتح يرفض الخسارة من الرائد

بريدة - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 17:16 pm

تعادل فريق الفتح الأول لكرة القدم أمام مضيفه الرائد 2-2، في اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الضيف أولاً عن طريق ركلة جزاء قام بتنفيذها عبدالقادر الوسلاتي عند الدقيقة 19، فيما عادل الرائد عن طريق قاسم عبدالله عند الدقيقة 44، وبعد دقيقة استطاع الرائد من إضافة الهدف الثاني عن طريق دانييل أمورا، وعاد اللاعب جواو بيدرو بالنتيجة للفتح بالهدف الثاني عند الدقيقة 82.





وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيدة إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر، فيما رفع الرائد رصيدة إلى النقطة 12 في مؤخرة الترتيب.