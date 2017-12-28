الهلال يقسو على أحد ويخطف صدارة الأهلي

المدينة المنورة - الرياضية | Thursday, 28 December 2017 - 16:47 pm

احتل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مؤقتاً، بعد تغلبه مساء اليوم الخميس على مضيفه أحد بنتيجة 4-1، في مواجهة أقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق مهاجمه السوري عمر خربين عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة الـ11، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني، استطاع سالم الدوسري من إضافة الهدف الثاني للفريق الهلالي عند الدقيقة 51، قبل أن يضيف الفنزويلي ريفاس الهدفين الثالث والرابع في دقيقتين 85 و86، فيما سجل محمد مسحن هدفاً شرفياً لأحد عند الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بانتصار الهلال بنتيجة 4-1.



ورفع الهلال رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة الـ33 في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.