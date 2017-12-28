جحفلي يغيب عن الهلال أمام الفيصلي

الرياض - أحمد بن ردين | Thursday, 28 December 2017 - 18:15 pm

يغيب محمد جحفلي مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم عن مواجهة فريقه المقبلة عندما يحل ضيفاً على نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة، ضمن

مباريات الجولة العاشرة والتي أجلت لهذا التاريخ بسبب مشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.



ويأتي غياب جحفلي عن المواجهة بسبب حصوله على بطاقة صفراء في اللقاء الذي جمع فريقه أحد أمام الهلال في ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة اليوم الخميس.